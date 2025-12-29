Decreto Ucraina Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev Lega | No armi ma mezzi per logistica e difesa civili

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del decreto Ucraina, confermando il sostegno all’Ucraina attraverso aiuti militari e civili. Il decreto include interventi per la logistica, la sanità e la ricostruzione della rete elettrica, mantenendo una posizione ferma contro la Russia. La Lega ha ribadito che gli aiuti sono indirizzati a mezzi di difesa civile e logistica, senza fornire armi.

Accanto al nuovo via libera ai pacchetti di aiuti militari, che insistono contro la Russia, il provvedimento include anche interventi civili destinati alla logistica, alla sanità e alla ricostruzione della rete elettrica Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ucraina. Il governo ins. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

decreto ucraina cdm insiste contro russia e approva proroga decreto aiuti a kiev lega no armi ma mezzi per logistica e difesa civili

© Ilgiornaleditalia.it - Decreto Ucraina, Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev, Lega: “No armi, ma mezzi per logistica e difesa civili”

Leggi anche: Armi all'Ucraina, governo insiste e va verso proroga invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, decreto in Cdm giovedì

Leggi anche: Armi all'Ucraina, governo insiste e va verso proroga invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari nonostante corruzione, decreto in Cdm giovedì

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Decreto Ucraina, la partita finale; Decreto Ucraina, parla Mantovano: «Sia aiuti civili che militari. Mai stati alternativi»; Natale, gli auguri di Meloni: «Voglio rivolgere un pensiero a tutti gli italiani. A chi festeggia in famiglia e a chi lavora» VIDEO; Meloni, il messaggio della premier ai militari: «Esercito forte per evitare le guerre».

decreto ucraina cdm insisteIl Cdm approva il decreto Ucraina. Nessuna data per il referendum sulla Giustizia - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al quinto pacchetto di aiuti a Kyiv che comprende la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". ilfoglio.it

decreto ucraina cdm insisteCdm, via libera al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari" - È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. msn.com

decreto ucraina cdm insisteDecreto Ucraina, via libera del Cdm agli aiuti a Kiev: ecco cosa prevede - È arrivato oggi l'ok del Consiglio dei ministri, che prevede «disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.