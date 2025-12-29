Decreto Ucraina Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev Lega | No armi ma mezzi per logistica e difesa civili

Il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga del decreto Ucraina, confermando il sostegno all’Ucraina attraverso aiuti militari e civili. Il decreto include interventi per la logistica, la sanità e la ricostruzione della rete elettrica, mantenendo una posizione ferma contro la Russia. La Lega ha ribadito che gli aiuti sono indirizzati a mezzi di difesa civile e logistica, senza fornire armi.

Accanto al nuovo via libera ai pacchetti di aiuti militari, che insistono contro la Russia, il provvedimento include anche interventi civili destinati alla logistica, alla sanità e alla ricostruzione della rete elettrica Via libera del Consiglio dei ministri al decreto Ucraina. Il governo ins. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Decreto Ucraina, Cdm insiste contro Russia e approva proroga decreto aiuti a Kiev, Lega: “No armi, ma mezzi per logistica e difesa civili” Leggi anche: Armi all'Ucraina, governo insiste e va verso proroga invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, decreto in Cdm giovedì Leggi anche: Armi all'Ucraina, governo insiste e va verso proroga invio di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari nonostante corruzione, decreto in Cdm giovedì Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Decreto Ucraina, la partita finale; Decreto Ucraina, parla Mantovano: «Sia aiuti civili che militari. Mai stati alternativi»; Natale, gli auguri di Meloni: «Voglio rivolgere un pensiero a tutti gli italiani. A chi festeggia in famiglia e a chi lavora» VIDEO; Meloni, il messaggio della premier ai militari: «Esercito forte per evitare le guerre». Il Cdm approva il decreto Ucraina. Nessuna data per il referendum sulla Giustizia - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al quinto pacchetto di aiuti a Kyiv che comprende la "cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari". ilfoglio.it

Cdm, via libera al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari" - È terminata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. msn.com

Decreto Ucraina, via libera del Cdm agli aiuti a Kiev: ecco cosa prevede - È arrivato oggi l'ok del Consiglio dei ministri, che prevede «disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione ... msn.com

Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico x.com

#Cdm Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che contiene la proroga degli aiuti all'#Ucraina. Rinviata invece la decisione sulla data del #referendum sulla #giustizia. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.