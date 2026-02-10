Vannacci sfida la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina | Salvini scappa dal voto oggi test politico

Vannacci attacca Salvini e la Lega sul decreto aiuti all’Ucraina. In un momento delicato, il generale sfida i leghisti, accusandoli di scappare dal voto e di non voler affrontare il testa a testa in Parlamento. Il governo, da parte sua, si prepara a chiedere la fiducia per evitare divisioni interne e contare i presenti, ma la tensione resta alta.

Il piccolo manipolo di deputati che hanno deciso di seguire l'ex generale Roberto Vannacci nella sua eroica impresa affronteranno oggi il loro primo banco di prova. A poco meno di una settimana dall'annuncio della scissione dell'eurodeputato dalla Lega, la nuova forza politica Futuro Nazionale si appresta ad affrontare il Parlamento. L'argomento in discussione oggi permette scintille. Quasi come una mossa calcolata, i vannacciani si scontreranno con la Lega sul tema delle armi all'Ucraina. Lo stesso argomento che negli ultimi mesi ha creato un certo attrito tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e l'eurodeputato indipendente.

