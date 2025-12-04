Un Professore 3 Tommaso Donadoni | Da creator divento attore Non mi sento inferiore ma forse ho mancato delle tappe

Tommaso Donadoni è una delle new entry di Un Professore 3, dove interpreta Thomas. Del suo rapporto con Simone nella fiction, degli inizi da creator e del sogno di diventare attore parla in questa intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

- Tommaso Donadoni da “Che Dio ci aiuti” ad “Un professore”… con look diverso:) Foto dal web - facebook.com Vai su Facebook

Un Professore 3, Tommaso Donadoni: “Da creator divento attore. Non mi sento inferiore, ma forse ho mancato delle tappe” - Del suo rapporto con Simone nella fiction, degli inizi da creator e del sogno di diventare attore parla in questa ... fanpage.it scrive

Thomas di Un Professore 3 chi è davvero e cosa succede con Simone: Anticipazioni/ Coppia tra guai e passione - Thomas di Un Professore 3 chi è davvero e cosa succede con Simone: anticipazioni, nuova coppia tra guai seri e passione ... Lo riporta ilsussidiario.net

Un professore 3: Thomas torna e tutto cambia. Trama e anticipazioni della puntata di stasera - Ecco cosa vedremo nella nuova puntata di Un professore 3, oggi 4 dicembre. Scrive msn.com

Chi è Tommaso Donadoni, Thomas in Un professore 3: età e film - L’artista Tommaso Donadoni è piuttosto attivo sul suo profilo social di Instagram, dove condivide spesso contenuti anche tramite l’opzione delle storie. Da daninseries.it

Nella terza puntata di “Un professore 3” Anita accetta una cena a casa di Leone - 30 – Dante è geloso di Anita, incuriosita dalla figura di Leone, il il nuovo prof di fisica: l’insegnante di inglese scopre la vena ... iodonna.it scrive

Un Professore 3 stasera su Rai 1: Simone tenta di salvare Thomas finito nei guai, Anita fa ingelosire Dante - Questa sera 4 dicembre arrivano due nuovi episodi della serie con Alessandro Gassmann: Leone si avvicina ad Anita mentre Manuel è sempre più distante. Secondo movieplayer.it