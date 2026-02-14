Violenza sessuale su una 12enne | 31enne torna libero ma resta sotto controllo per un anno

Un uomo di 31 anni, accusato di aver compiuto una violenza sessuale su una bambina di 12 anni, è stato rimesso in libertà dopo aver trascorso alcuni mesi in carcere. La decisione arriva perché i giudici hanno anticipato la fine della sua detenzione, prevista originariamente per settembre. Ora l’uomo dovrà rispettare un periodo di sorveglianza di un anno, durante il quale sarà tenuto sotto controllo dalle autorità.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna in libertà un 31enne del Fortore, detenuto dall'ottobre 2024, grazie a un anticipo della scadenza della pena prevista inizialmente a settembre. La misura è stata concessa dopo un incidente di esecuzione in continuazione davanti al Magistrato di Sorveglianza di Avellino. L'uomo, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, era stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale ai danni di una 12enne. Nonostante la scarcerazione, il 31enne sarà sottoposto per un anno a misure di sicurezza: non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori e dovrà osservare tutte le prescrizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.