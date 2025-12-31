Museo dello strumento musicale il progetto è pronto ma i soldi non ci sono

Il Museo dello Strumento Musicale, un importante patrimonio culturale locale, attende ancora i finanziamenti necessari per il suo ampliamento e riqualificazione. Recenti eventi, come il vandalismo subito, hanno evidenziato l’urgenza di interventi, ma le risorse economiche continuano a mancare. Il progetto, pronto da tempo, rappresenta un’opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio musicale della città e coinvolgere la comunità.

Il recente atto vandalico che ha colpito il museo dello strumento musicale ha riacceso l'attenzione su un piccolo ma preziosissimo gioiello del sistema culturale della città, che aspetta da anni l'avvio del progetto di ampliamento e riqualificazione promesso dal Comune.Dopo un lunghissimo letargo.

Nuovo atto vandalico MuStruMu (Museo dello Strumento Musicale) di Reggio - L’Associazione Culturale Museo dello Strumento Musicale di Reggio Calabria, nota come MuStruMu, ha espresso una profonda e dolorosa preoccupazione per l'ennesimo atto vandalico che ha colpito la propr ... cn24tv.it

Vandalizzato il Museo dello Strumento Musicale a Reggio: danni a pezzi unici - Anche la rete che separa la pertinenza esterna del museo è stata divelta ed è ormai alla mercé di chiunque. inquietonotizie.it

Atti vandalici colpiscono il Museo dello Strumento Musicale, sfondando vetri e recinzioni e danneggiando strumenti rari. I soci chiedono alle istituzioni di accelerare la ristrutturazione e difendere la cultura - facebook.com facebook

