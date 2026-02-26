Il Comune di Serino protagonista del Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers

Il Comune di Serino ha partecipato al Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers, dove è stata annunciata la vittoria del concorso “Voci di Serino: il futuro siamo Noi”. L’evento ha visto coinvolti diversi autori locali e ha celebrato le giovani promesse della scrittura, con un focus speciale sulla comunità e la cultura del territorio. La premiazione ha concluso l’iniziativa, attirando l’attenzione di pubblico e partecipanti.

con la premiazione del concorso “Voci di Serino: il futuro siamo Noi” Il Comune di Serino, promotore del progetto culturale “Voci di Serino: il futuro siamo Noi”, nato da un’idea dello scrittore e giornalista Carmine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Due scrittrici toscane approdano al salotto culturale di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival di SanremoArezzo, 16 febbraio 2026 – Nella mattina di venerdì 27 febbraio Linda Maccarini sarà ospite del salotto culturale di Casa Sanremo Writers dove... Linda Maccarini approda al salotto di Casa Sanremo WritersLinda Maccarini presenterà il romanzo corale di genere romance “Cento modi per sposarsi” e Ilaria Baldanzi presenterà “Neoterisma”, ultimo libro... Temi più discussi: Savino Del Bene Volley. Le atlete e lo staff celebrati al Consiglio della Città Metropolitana di Firenze a Scandicci; Poste Italiane, riapre l'ufficio di San Michele di Serino nella versione Polis; Sfilate di Carnevale in Campania 21–22 febbraio 2026: Maiori, Vico Equense e altre da non perdere; Emma Donnini dona a Sara Funaro un disegno di Nadia Nencioni. Covid in Irpinia, dopo il focolaio di SerinoSono otto i casi di positività legati al 69enne di Santa Lucia di Serino che è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino. A questi, vanno aggiunti altri due nuovi contagi scovati ... ilmattino.it Coronavirus Avellino, zero nuovi casi nel focolaio di Santa Lucia di SerinoHanno dato tutti esito negativo i tamponi effettuati nel Comune di Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, l’11 luglio scorso. A darne notizia è il sindaco Ottaviano Vistocco, che però ha ... fanpage.it Una scuola che si fa atelier, palcoscenico, salotto letterario e laboratorio creativo. È quanto accaduto all'Istituto Comprensivo M. D'Azeglio – G. De Nittis di Barletta in occasione del "De Nittis Day", la manifestazione organizzata per celebrare il 180° anniver - facebook.com facebook