Linda Maccarini approda al salotto di Casa Sanremo Writers

Linda Maccarini presenterà il romanzo corale di genere romance “Cento modi per sposarsi” e Ilaria Baldanzi presenterà “Neoterisma”, ultimo libro della trilogia di genere fantasy Nella mattina di venerdì 27 febbraio Linda Maccarini sarà ospite del salotto culturale di Casa Sanremo Writers dove presenterà il suo libro “Cento modi per sposarsi”. Il romanzo, edito da Rossini Editore, gruppo Santelli Editore, racconta le vicende di tre ragazze, Tiffany, Mary Jane e Andrea, alle prese con i preparativi per il loro matrimonio durante l’anno della pandemia. Con un mix di ironia, freschezza e realtà, vengono affrontati temi importanti quali relazioni interpersonali, amore, amicizia, crescita personale, nonché il più ampio concetto di libertà, personale e in coppia, che porta inevitabilmente a vivere la vita che vogliamo, contro ogni convenzione esterna e sociale.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

