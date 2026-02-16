Due scrittrici toscane approdano al salotto culturale di Casa Sanremo Writers durante la settimana del festival di Sanremo

Linda Maccarini, scrittrice toscana, ha deciso di partecipare al salotto culturale di Casa Sanremo Writers venerdì 27 febbraio, dopo aver ricevuto l'invito diretto durante il festival di Sanremo. La sua presenza si inserisce in un appuntamento che coinvolge anche altre autrici della regione, tra cui la collega Valentina Ricci. La mattina sarà dedicata alla lettura di estratti dal suo nuovo libro “Cento modi per sposarsi”, mentre i visitatori potranno scambiare opinioni e approfondire il suo percorso letterario.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Nella mattina di venerdì 27 febbraio Linda Maccarini sarà ospite del salotto culturale di Casa Sanremo Writers dove presenterà il suo libro "Cento modi per sposarsi". Il romanzo, edito da Rossini Editore, gruppo Santelli Editore, racconta le vicende di tre ragazze, Tiffany, Mary Jane e Andrea, alle prese con i preparativi per il loro matrimonio durante l'anno della pandemia. Con un mix di ironia, freschezza e realtà, vengono affrontati temi importanti quali relazioni interpersonali, amore, amicizia, crescita personale, nonché il più ampio concetto di libertà, personale e in coppia, che porta inevitabilmente a vivere la vita che vogliamo, contro ogni convenzione esterna e sociale.