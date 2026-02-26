Perugia, 26 febbraio 2026 – A Montegrillo gli olivi del Comune saranno presi in cura dai cittadini che potranno raccogliere le olive e farsi l’olio per casa. L’Ufficio Ambiente e Protezione Civile ha infatti approvato la stipula di un patto di collaborazione con il Centro socio culturale di Montegrillo per la cura di 399 esemplari di olivo presenti nel parco pubblico situato sul versante nord dell’abitato. Si tratta di un appezzamento di terreno di proprietà comunale che rappresenta una delle aree verdi più significative della zona. Un piccolo polmone verde che, oltre a offrire uno spazio di passeggio e incontro per famiglie e residenti,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Comune cede 400 olivi: “Li cureranno i cittadini”

Il Comune cede una chiesa all'UniversitàL’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” arricchisce il proprio patrimonio con l’acquisizione della storica Chiesa di Santa Maria...

Comune di Baronissi: “Medicina in Comune” sabato 28 febbraio 2026, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniAvellino – Proseguono gli incontri dei Carabinieri per la cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi Minorenni incontrollati.