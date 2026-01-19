Il Comune cede una chiesa all' Università

Il Comune ha trasferito all’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” la storica Chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua. Situata vicino al Dipartimento di Economia, questa acquisizione permette di valorizzare un monumento di rilevanza architettonica e culturale, contribuendo allo sviluppo del patrimonio universitario e alla tutela del patrimonio storico locale.

L’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” arricchisce il proprio patrimonio con l’acquisizione della storica Chiesa di Santa Maria delle Dame Monache di Capua, un monumento di grande valore architettonico e culturale situato accanto alla sede del Dipartimento di Economia.La.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Il Comune cede il chiosco (e la piazzetta) alla nuova proprietà del cinema Principe Leggi anche: BF all'evento "Una università per il mondo: il futuro dell'università cattolica" Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il Comune cede le quote di Retiambiente Spa - Il Comune di Lucca si disfa delle sue partecipazioni in Retiambiente Spa, l’azienda che dal 2029 dovrebbe andare a rilevare l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. lanazione.it Campane di Salerno-Chiesa della Santissima Annunziata Orti sociali Quartiere 5 Il Comune di Firenze concede, a titolo gratuito, appezzamenti di terreno di proprietà comunale ai cittadini residenti, anziani e non, per favorire attività occupazionali che stimolino la partecipazione alla vita collettiva. A questo proposito - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.