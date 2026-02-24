Comune di Baronissi | Medicina in Comune sabato 28 febbraio 2026 prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini

La Sindaca Anna Petta e l’Assessore Maria Chiara Barrella: “Informazione e prevenzione al servizio della comunità”. Baronissi ospita una giornata interamente dedicata alla salute e alla prevenzione oncologica, con la presenza straordinaria del Dottor Giovanni Corso. L’Associazione di Volontariato “Il Punto”, in collaborazione con il Comune, organizza sabato 28 febbraio 2026 alle ore 9:30, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, il convegno “MEDICINA IN COMUNE”. L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza informazioni scientifiche aggiornate e strumenti concreti per la diagnosi precoce dei tumori, con un focus particolare sulla prevenzione del tumore al seno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Baronissi, “Medicina in Comune”: sabato 28 febbraio, prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniIl Dottor Giovanni Corso ha organizzato un evento a Baronissi per offrire screening gratuiti e sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori.

“Medicina in Comune” a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniUn evento a Baronissi ha portato un’ampia campagna di prevenzione dei tumori, organizzata per offrire screening gratuiti ai cittadini.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Baronissi, Medicina in Comune: prevenzione oncologica e screening gratuito al Palazzo di Città; Medicina in Comune, a Baronissi convegno e screening senologico; Medicina in Comune a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini; 'Medicina in Comune' a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadini.

Baronissi, Medicina in Comune: prevenzione oncologica e screening gratuito al Palazzo di CittàIl Comune di Baronissi promuove una giornata dedicata alla prevenzione oncologica con l’iniziativa Medicina in Comune, in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 9.30 presso l’Aula Consiliare del ... irpiniaoggi.it

Medicina in Comune a Baronissi: giornata di prevenzione dei tumori e screening gratuito per i cittadiniLa aindaca Anna Petta e l’assessore Maria Chiara Barrella: Informazione e prevenzione al servizio della comunità ... salernotoday.it

BARONISSI, VANDALIZZATA LA CASETTA DEL BOOK CROSSING Il Comune di Baronissi condanna fermamente il vile atto vandalico perpetrato ai danni della casetta del book crossing, uno spazio nato per promuovere cultura, condivisione e senso di comu - facebook.com facebook