McDonald’s sbarca e assume Caccia al posto di lavoro

La città di Aulla si prepara ad aprire un nuovo ristorante McDonald’s, una notizia che fa parlare di sé tra i residenti. Il fast food americano sbarca in zona e, con l’apertura, inizia anche la ricerca di personale. Sono già iniziate le assunzioni, con molti giovani che si presentano alle selezioni. La nuova apertura promette di portare lavoro e movimento nella cittadina, che da tempo aspetta un’opportunità di questo tipo.

Aulla (Massa Carrara), 4 febbraio 2026 – La città di Aulla si prepara ad accogliere una novità internazionale: il nuovo punto vendita McDonald’s. Dopo mesi di indiscrezioni, il progetto entra ora in una fase più concreta,con un investimento di alcuni milioni di euro da parte del colosso americano, che ha scelto la cittadina lunigianese al termine di approfondite analisi di mercato. Le ricerche prima dell’apertura. «Prima di ogni apertura vengono svolte ricerche dettagliate sul traffico e sulla reale possibilità che una nuova realtà commerciale possa esistere e funzionare nel territorio - spiega il licenziatario di McDonald’s - Aulla presenta un traffico automobilistico locale significativo e una posizione strategica grazie alla vicinanza con l’autostrada, elementi che hanno inciso fortemente sulla decisione». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - McDonald’s sbarca (e assume). Caccia al posto di lavoro Approfondimenti su Aulla Massa Carrara McDonald's sbarca a Russi: in arrivo nuove assunzioni A Russi, in provincia di Ravenna, è stato approvato un permesso per la costruzione di un nuovo punto vendita McDonald's. Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti di McDonald’s Italia #McDonald’s-Italia || Il miele biologico italiano è ora disponibile in 800 ristoranti McDonald’s in Italia, grazie a un accordo che prevede l’acquisto di 8 tonnellate di miele d’acacia da produttori biologici. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Pov: il mio primo giorno di lavoro al McDonald Ultime notizie su Aulla Massa Carrara Argomenti discussi: Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti di McDonald’s Italia; McDonald’s sbarca (e assume). Caccia al posto di lavoro; McDonald’s con McCafè a Venafro: in Molise 30 nuovi posti di lavoro; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: IL MIELE BIOLOGICO ITALIANO SBARCA NEGLI 800 RISTORANTI DI MCDONALD’S ITALIA. Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti di McDonald’s ItaliaIl miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti McDonald’s in Italia. L’accordo col quale la multinazionale Usa si è impegnata ad acquistare 8 tonnellate di miele d’acacia da produttori biolog ... msn.com McDonald's al fianco filiera del miele biologico italiano, 8 ton. in oltre 800 ristorantiRoma, 27 gen. - (Adnkronos) - Otto tonnellate di miele d'acacia biologico italiano saranno distribuite negli oltre 800 ristoranti McDonald's su tutto ... iltempo.it Il miele biologico italiano sbarca negli 800 ristoranti di McDonald’s Italia @sole24ore x.com IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «IL MIELE BIOLOGICO ITALIANO SBARCA NEGLI 800 RISTORANTI DI MCDONALD’S ITALIA» - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.