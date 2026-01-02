Passeggiata a mare Buia e pericolosa I suggerimenti per un museo all’aperto

La passeggiata a mare, spesso frequentata di sera, si presenta ora in condizioni di scarsa illuminazione, rendendola potenzialmente rischiosa. Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni tra i frequentatori abituali, portando alla riflessione sulla sicurezza e sulla possibilità di valorizzare l’area attraverso iniziative come un museo all’aperto. Di seguito, alcuni suggerimenti per riconvertire questa zona in un luogo sicuro e interessante, preservando il suo valore storico e culturale.

Forse era troppo bella per essere vera. E' quello che da alcuni mesi stanno pensando i molti frequentatori della passeggiata a mare che nelle ore notturne non viene più illuminata. A farsi carico della segnalazione è Luigi Azzarini che tuttavia resta scettico sulla soluzione del problema. In passato Azzarini ha segnalato inutilmente il degrado della vasca di Largo Taliercio dove ormai la statua della bagnante non vede acqua da anni e sta cadendo a pezzi e in seguito il degrado della vasca di piazza Gramsci che, seppure fatta di marmo bianco è ormai diventata nera per la sporcizia. Adesso riprova la carta della protesta attraverso la carta stampata.

