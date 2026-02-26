il compleanno del carlino domani un inserto speciale

Ottant’anni di storia dell’informazione. Dopo i 140 anni de Il Resto del Carlino, celebrati nel 2025 con eventi nelle varie città sedi del quotidiano e una mostra di foto e articoli storici, quest’anno la redazione di Modena festeggia un altro importante anniversario. La prima pagina locale è datata 14 febbraio 1946, nel periodo di rinascita post-bellico, quando il giornale portò speranza, parlò di futuro seguendo poi il progresso sociale del territorio. Un territorio ricco di eccellenze, dai motori alla gastronomia, dallo sport all’imprenditoria che ripercorriamo in un inserto speciale – di 64 pagine –, in edicola gratuitamente domani, venerdì 27 febbraio, con Il Resto del Carlino-Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Festa per i 140 anni del Resto del Carlino a Ravenna: sfoglia lo specialeRavenna, 9 dicembre 2025 – Nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna un pomeriggio dedicato alla storia della città attraverso le pagine de...

Festa per i 140 anni del Resto del Carlino ad Ancona: sfoglia lo specialeAncona, 15 dicembre 2025 – Stasera ad Ancona è tutto pronto per festeggiare i 140 anni de ‘Il Resto del Carlino.

«Liberi» con Lucio Dalla. Il 4 marzo a Bologna un compleanno in musicaAll’Arena del Sole la quarta edizione della Rassegna di Qn e il Resto del Carlino. Fra gli ospiti Paola Iezzi e Malika Ayane. L’intervento di Walter Veltroni . . msn.com

Liberi, a Bologna la notte di musica per Lucio Dalla: ecco come partecipare alla festaI lettori abbonati al Carlino potranno prenotarsi per la serata del 4 marzo all’Arena del Sole ... msn.com

