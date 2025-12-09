Festa per i 140 anni del Resto del Carlino a Ravenna | sfoglia lo speciale
Ravenna, 9 dicembre 2025 – Nella sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna un pomeriggio dedicato alla storia della città attraverso le pagine de il Resto del Carlino e i grandi protagonisti che hanno dato (e continuano a dare) lustro a Ravenna e a tutta la sua provincia. A fare gli onori di casa, oggi dalle 16,30, la direzione del nostro giornale e, nell’occasione, viene mandato in onda un video che ripercorre tutti e 140 anni dello storico quotidiano. Sfoglia lo speciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
