Festa per i 140 anni del Resto del Carlino ad Ancona | sfoglia lo speciale

Ancona si prepara a celebrare un traguardo importante con i 140 anni de ‘Il Resto del Carlino’. L’evento, in programma questa sera, rappresenta un’occasione speciale per onorare la storia e il ruolo del quotidiano nella comunità locale. Uno speciale dedicato ripercorre i momenti più significativi di questa lunga tradizione giornalistica.

Ancona, 15 dicembre 2025 – Stasera ad Ancona è tutto pronto per festeggiare i 140 anni de ‘Il Resto del Carlino. Il tour partito nel 2025 da Bologna ha toccato tutte le città fino alla sua conclusione oggi ad Ancona. Nella giornata di oggi saranno protagoniste le storie e personaggi che hanno fatto grande la città, raccontati attraverso le pagine del Carlino. Tanti gli ospiti, le sorprese, i dibattiti e gli approfondimenti. L’evento si svolgerà alle 16 al Ridotto del Teatro delle Muse. Ad aprirlo, il vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, insieme ad Andrea Brusa, che guida la redazione di Ancona, e il giornalista Giacomo Giampieri. Ilrestodelcarlino.it

