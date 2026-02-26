Il Cmb sorride | battuta la Cerretese Brutto ko invece per Montemurlo
Turno di campionato, quello nel girone B di Divisione Regionale 1, dal sapore decisamente diverso per le due pratesi. Se il Centro Minibasket Valbisenzio sorride per il secondo successo consecutivo, i Lions Montemurlo si leccano le ferite dopo il brutto ko rimediato sul parquet della Polisportiva Alberto Galli. Cominciamo dalla formazione allenata da Lorenzo Mannucci, che in occasione della 23° giornata dà continuità all’affermazione di pochi giorni prima contro Valdelsa, battendo al PalaNenni la Cerretese. I padroni di casa hanno ragione degli ospiti per 77-65, grazie in particolare all’apporto offerto dai quattro giocatori in doppia cifra, ossia Lanari, Riccio (entrambi autori di 14 punti), Navicelli (13) e Leonardo Chiti (11). 🔗 Leggi su Lanazione.it
