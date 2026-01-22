Basket Montemurlo si sblocca | battuta Calenzano

Nel weekend, Montemurlo conquista la prima vittoria del 2026 battendo Calenzano, segnando un passo avanti nel campionato. Al contrario, il Centro Minibasket Valbisenzio continua a cercare stabilità, ancora in difficoltà nel raggruppamento B di Divisione Regionale 1. Le prestazioni delle due squadre riflettono lo stato attuale del movimento cestistico locale, con sfide e opportunità di crescita per le realtà della provincia di Prato.

Montemurlo si sblocca nel 2026, mentre non esce dalla crisi il Centro Minibasket Valbisenzio. Questi i responsi dell’ultimo weekend per le due pratesi impegnate nel raggruppamento B di Divisione Regionale 1. In occasione della prima giornata del girone di ritorno, i Lions hanno la meglio sul parquet amico della Pallacanestro Calenzano, costretta ad alzare bandiera bianca per 60-52. Il primo quarto sorride ai biancorossi, che al 10’ hanno sei lunghezze di vantaggio sul 18-12. Nel secondo periodo i locali si mantengono davanti e all’intervallo il tabellone luminoso recita 34-26. Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti aumentano l’intensità difensiva e riducono il gap, aggiudicandosi la terza frazione per 10-16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

