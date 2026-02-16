Real Cerretese battuta d’arresto La doppietta di Pardera chiude i giochi

Il Real Cerretese ha subito una sconfitta contro lo Sporting Cecina, dopo una partita decisa da due gol di Pardera. La squadra di casa non è riuscita a reagire e ha lasciato il campo senza punti. Pardera ha segnato entrambe le reti nel secondo tempo, portando i tre punti alla sua squadra. La partita si è giocata sotto la pioggia, con il campo reso pesante e difficile da giocare.

REAL CERRETESE 0 SPORTING CECINA 2 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (68’ Lamberti), Pievani, Romiti (68’ Sogli), Mordagà, Nieri, Gargiulo, Camaiani, Bouhafa, Stringara (59’ Ferrara). All.: Petroni. SPORTING CECINA: Fogli, Fiorentini (76’ Solimano), Fiorini, Ghilli (63’ Vallini), Startari, Foti, Brizzi, Diagne, Scarpa (88’ Dardar), Pardera (92’ Cerri), Pallecchi (69’ El Falahi). All.: Miano. Arbitro: Calvani di Prato. Reti: 8’ Pardera, 19’ Pardera. CERRETO GUIDI – Torna a perdere in casa la Real Cerretese oltre tre mesi dopo l’ultima volta, era il 26 ottobre scorso contro il Fratres Perignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Real Cerretese, battuta d’arresto. La doppietta di Pardera chiude i giochi Ucraina, Tikhanovskaya: “Battuta d’arresto Kiev è battuta d’arresto per l’Europa” Eccellenza. Camaiani e Stringara per la Real Cerretese La Real Cerretese, neopromossa nel Girone A di Eccellenza, si distingue per i risultati ottenuti nella prima metà della stagione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Matteo Baldaccini: la Real Cerretese continua a stupire! Un punto importante a Perignano e un quarto posto che sa di sogno. Ma i ragazzi restano concentrati: "Non abbiamo ancora fatto niente!" La forza del gruppo è la chiave di questo successo. #CerretoVoll - facebook.com facebook