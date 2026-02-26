il cinema metropolis riapre nella fabbrica moderna

Riapre il Cinema Metropolis nella Fabbrica Moderna in Piazza Marx. Lo fa dopo un anno e mezzo dedicato ai lavori di risistemazione e manutenzione della struttura. "Dai primi di marzo - dicono i gestori - riapriremo i battenti con diverse novità. Per ora, diciamo arrivederci al "cinemino" (il mini Metropolis aperto in Piattaforma, ndr) che è entrata nel cuore di tutti. La caffetteria e il bar e la Libreria Alibù ovviamente resteranno in Piattaforma". Gli interventi al cinema, ha detto l’assessore Alessandro Villarini, hanno riguardato "l’impianto idrico antincendio, quello di rilevazione fumi che è stato completamente rinnovato, l’inserimento di due filtri a prova di fumo, cioè delle porte Rei che hanno confinato alcuni locali in corrispondenza delle uscite di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

