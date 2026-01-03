Il cinema di Ficarra e Picone | dal teatro greco alla comicità moderna

Il cinema di Ficarra e Picone si distingue per una commedia intelligente e riflessiva, capace di unire sceneggiature complesse a temi attuali e coinvolgenti. Partiti dal teatro, i due attori hanno sviluppato uno stile che combina humor e attenzione sociale, offrendo al pubblico film che invitano alla riflessione senza rinunciare alla leggerezza. La loro produzione rappresenta un esempio di come la comicità possa essere anche occasione di approfondimento e dialogo.

Quello di Ficarra e Picone è un cinema della commedia, estremamente intelligente, e che sa orchestrare, con sceneggiature intrecciate e labirintiche, storie attuali ed emozionanti. Il cinema del duo comico siciliano recupera i temi classici del teatro greco, della Commedia Antica e di quella Nuova. Dalla comicità di Aristofane, maestro della politica e utopica, a quella di Menandro, disegnatore di caratteristici tipi umani. Scopriamo insieme i topoi caratteristici del loro cinema, che si presenta, con la loro ultima miniserie Sicilia Express, sempre più lucido sul reale. La commedia di Ficarra e Picone dall'anfiteatro greco.

