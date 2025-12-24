Il cinema Giardino riapre a Santo Stefano.

Il cinema Giardino di Brisighella riapre venerdì 26 dicembre, offrendo nuovamente uno spazio dedicato alla proiezione di film. La prima pellicola del nuovo ciclo sarà ‘Zootropolis’, che verrà proiettata alle ore 16. La riapertura rappresenta un’occasione per la comunità di ritrovare un punto di riferimento culturale e di intrattenimento nel cuore di Santo Stefano.

Riaprirà venerdì 26 dicembre il cinema Giardino di Brisighella: la prima pellicola del nuovo capitolo della storica sala all’ombra dei Tre Colli sarà ‘Zootropolis’, in programma alle 16.15, seguita alle 19 da ‘I colori del tempo’. Per Don Marco Ferrini, al timone della sala rinata dalle sue ceneri grazie a una raccolta fondi e all’aiuto di alcune fondazioni e realtà bancarie, si tratta della terza volta in cui ‘accende il proiettore’ di un cinema: nel 2008 salvò il cinema Europa dalla chiusura, mentre dieci anni dopo inaugurò l’arena estiva, sempre nel complesso di Sant’Antonino, a Faenza. Per il cinema Giardino, e per il mondo delle sale in generale, la riapertura di questo spazio da 104 posti è una notizia dal forte contenuto simbolico: la sala rimase infatti aperta per quasi ottant’anni, dal 1945 – l’anno di nascita del neorealismo, che poneva l’Italia al centro del mondo della cultura dopo i vent’anni del fascismo – al 2013, al culmine di una lunghissima crisi economica per il Paese, che vide il sipario calare su moltissimi cinema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

