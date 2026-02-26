Si parla di un professore coinvolto in una vicenda legale che ha attirato l'attenzione. Le accuse rivolte sono oggetto di discussione e si cercano di chiarire i fatti più rilevanti. La situazione ha generato diverse opinioni e ha portato a un'attenzione pubblica significativa. La questione rimane aperta e si attendono aggiornamenti ufficiali per fare chiarezza.

Vediamo chi è il professore Vincenzo Schettini e di cosa viene accusato. Vincenzo Schettini è Laureato in fisica all’Università degli Studi di Bari e attualmente insegna presso l’I.I.S.S. “Luigi dell’Erba” di Castellana Grotte, sempre in provincia di Bari. E’ diventato famoso per la sua attività di divulgazione tramite il canale Youtube “La Fisica delle cose” e per la presenza in Tv. Un suo ex studente, in forma anonima, sostiene di aver obbligato gli studenti a seguire le sue Live e di inserire Reactions per ottenere valutazioni migliori a scuola. Inoltre, viene accusato di voler mercificare l’insegnamento con la vendita di contenuti online. Di aver parlato nelle sue dichiarazioni di cultura e non di scuola, paragonando le sue lezioni private all’acquisto di un biglietto per entrare in un Museo. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Il caso Vincenzo Schettini spiegato bene: accuse ingiuste?

Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire: avevamo già tutto sotto i nostri occhiIl caso di Vincenzo Schettini non è solo cronaca social, ma lo specchio di una didattica che scivola verso la performance.

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomiVincenzo Schettini, il volto dietro il progetto social La fisica che ci piace, finisce al centro di un polverone che va oltre le sue recenti e...

Temi più discussi: Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire: avevamo già tutto sotto i nostri occhi; Prof Schettini nella bufera, la profezia sulla scuola è un caso; Perché oggi si parla tanto di Vincenzo Schettini e del fenomeno degli insegnanti influencer?; Prof Schettini, polemica sui metodi d’insegnamento. Ma studenti lo difendono: Fa amare la fisica.

Vincenzo Schettini al centro del dibattito tra accuse, critiche e difeseChi è Vincenzo Schettini e perché è al centro delle polemiche Il professore?influencer di fisica Vincenzo Schettini, volto amatissimo sui social, è fi ... assodigitale.it

Il caso Vincenzo Schettini non deve stupire: avevamo già tutto sotto i nostri occhiIl caso di Vincenzo Schettini non è solo cronaca social, ma lo specchio di una didattica che scivola verso la performance ... fanpage.it

Il caso Vincenzo Schettini va oltre la cronaca social: è il riflesso di una scuola che, negli anni, ha iniziato a confondere didattica e performance. Per molto tempo quel modello è stato celebrato come innovazione. Oggi, tra accuse e polemiche, riemerge una do - facebook.com facebook

Il professore youtber pugliese Vincenzo Schettini si difende dagli attacchi anonimi ricevuti dopo un'intervista @TgrRai x.com