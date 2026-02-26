Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Esibizione tra le più attese della terza serata di Sanremo 2026, Laura Pausini canterà Heal the World di Michael Jackson insieme a oltre 50 bimbi Piccolo Coro dell’Antoniano. Un inno alla pace, alla speranza e all’esigenza di prendersi cura del mondo per costruire un futuro migliore per tutta l’umanità. Insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, Laura Pausini si esibirà stasera in Heal the World, uno dei classici del repertorio di Michael Jackson. Una performance che promette intensità ed emozioni con ben 59 voci sul palco, inclusa una rappresentanza del Piccolo Coro di Caivano di Napoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il brano del Michael Jackson è stato pubblicato nel 1992 come settimo estratto dall'album "Dangerous"

Leggi anche: Il trailer del biopic con Jaafar Jackson nei panni dello zio Michael Jackson: un viaggio dalle origini al successo mondiale, tra talento, famiglia e ambizione

Leggi anche: Musei gratis, tributo a Michael Jackson, il tour della morte alla Kalsa: cosa fare nel weekend

Discussioni sull' argomento È stata la canzone più popolare del 1984, te la ricordi?; Riuscirà il film Michael a riabilitare la figura di Jackson?; Faith di George Michael torna nei negozi: perché è un capolavoro del pop anni ‘80; Thriller, l’album che ha cambiato la musica pop e consacrato Michael Jackson.

26 febbraio 1983, Thriller di Michael Jackson raggiunge la 1 posizione nella classifica album di BIllboard. Rimarrà al top per ben 37 settimane! #glianni80 #anni80 facebook

Stasera Laura Pausini interpreterà il celebre brano 'Heal The world' di Michael Jackson dedicandolo al tema della pace. Lo annuncia il direttore artistico del festival Carlo Conti. L'artista di Solarolo sarà accompagnata dal Piccolo Coro dell'Antoniano. #San x.com