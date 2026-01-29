Musei gratis tributo a Michael Jackson il tour della morte alla Kalsa | cosa fare nel weekend

La prima domenica del mese porta una buona notizia agli appassionati di cultura e non solo. A Palermo e provincia, infatti, sarà possibile entrare gratis in molti musei e luoghi storici. È un’occasione da non perdere per scoprire le bellezze della città senza spendere un euro. Nel frattempo, tra eventi e celebrazioni, si parla anche di un tributo a Michael Jackson e di un tour particolare alla Kalsa, ma il vero protagonista resta la giornata di apertura gratuita.

Tantissimi i luoghi della cultura che si potranno visitare senza pagare. Al Golden in scena "Il gatto con gli stivali", la fiaba che racconta la storia dell'astuto felino. Al Santa Cecilia Fabrizio Bosso in concerto. E ancora tour e itinerari alla scoperta della città. Tutti gli appuntamenti del fine settimana Come da tradizione ormai, la prima domenica del mese a Palermo e provincia sarà possibile visitare gratis tantissimi luoghi della cultura. Un'occasione ghiotta per i tanti turisti che si trovano a passare dalla Sicilia, ma anche per i siciliani che hanno voglia di scoprire tesori che ancora non conoscono o più semplicemente vogliono ammirarli nuovamente.

