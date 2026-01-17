Storie miti e leggende del Chianti

Le storie, i miti e le leggende del Chianti sono ricchi di aneddoti e tradizioni che attraversano i secoli. Tra figure curiose come SAN CASCIANO

SAN CASCIANO "Straccino" di soprannome, in quel di Certaldo, colui che fu cardinale per qualche minuto. O le autorità paesane – maresciallo e prete alla festa di San Pancrazio – alle prese con quella che oggi definiremmo maxi-rissa: della serie, prima finiamo di mangiare il panino, poi andiamo a vedere che cosa succede lì fuori. Queste e tante altre storie di un Chianti ormai antico, rigorosamente in bianco e nero, pescate nei paesi finanche a Certaldo e Montespertoli: storie vere, diventate col tempo quasi leggende, miti, e pure con infiocchettanti ritocchi che a distanza di decenni non guastano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Storie, miti e leggende del Chianti Leggi anche: “Napoli Esoterica – Halloween Edition”: tra miti, leggende e misteri partenopei Leggi anche: “Napoli Esoterica – Halloween Edition”: tra miti, leggende e misteri partenopei Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Storie, miti e leggende del Chianti. Il podcast "Impossibile" svela miti e leggende italiane - Da oggi, martedì 4 novembre, Mediaset lancia Impossibile, il nuovo podcast originale in 8 episodi che esplora i luoghi più ... ilgiornale.it Golden Globes 2026. Storie di miti e di figli Da Hamnet fino Adolescence passando per Una battaglia dopo l'altra, la cerimonia ha tracciato il successo delle epopee americane disperati tra modelli di genitorialità. Oltre i secoli e le immagini... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.