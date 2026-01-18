Giornata mondiale della neve | miti leggende e il potere culturale del bianco che incanta il mondo

Il 18 gennaio si celebra la Giornata mondiale della neve, un’occasione per riflettere sul fascino e il significato culturale di questo elemento naturale. La neve, con il suo candore, ha ispirato miti e leggende e rappresenta un simbolo di purezza e rinascita. Questa giornata invita a scoprire il ruolo della neve nel nostro patrimonio culturale e nel paesaggio, riscoprendo il suo valore oltre l’aspetto estetico.

C'è una data che, più di altre, sembra concepita per far rallentare il mondo e riportarlo a uno stupore quasi infantile: il 18 gennaio, la Giornata mondiale della neve. Istituita dalla FIS come celebrazione degli sport invernali, nel tempo si è trasformata in qualcosa di molto più ampio, diventando una ricorrenza che celebra la neve come fenomeno culturale, come immaginario collettivo, come linguaggio universale. La neve non appartiene solo al meteo: appartiene alle storie, ai ricordi, ai simboli. E questa giornata è un modo per riconoscere la sua forza narrativa. La neve come invenzione narrativa: da simbolo di purezza a metafora di sospensione.

Durante l'Angelus, Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza dei valori cristiani e della famiglia, avvertendo che nel mondo persistono figure che rappresentano Erode. Il Pontefice ha invitato a riflettere contro i falsi miti di potere e benessere vuoto, richiamando l'attenzione su un cammino fondato su autenticità e spiritualità. Un messaggio di sobrietà e di attenzione ai valori fondamentali della vita.

