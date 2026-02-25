A cinquant’anni da quel disastro ambientale che ha portato poi alla sua nascita, il Bosco delle Querce diventa Patrimonio europeo. La grande area verde che si estende da Seveso a Meda e che nasce dalle “ceneri” del disastro ambientale dell’Icmesa del 10 luglio 1976 adesso si avvale del Marchio del Patrimonio europeo, un riconoscimento attribuito ai luoghi che hanno svolto un ruolo significativo nella storia, nella cultura e nel processo di integrazione dell’Unione europea. Un riconoscimento che già lo scorso ottobre la sindaca di Seveso, Alessia Borroni, aveva annunciato: un iter iniziato mesi fa per ottenere, proprio a cinquant’anni di distanza dal disastro dell’Icmesa, quel riconoscimento. Attraverso un articolato intervento di bonifica e forestazione urbana, l’area è stata recuperata e trasformata in un parco regionale di oltre 42 ettari, oggi dedicato alla memoria, all’educazione ambientale e alla formazione civica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

CROSS SEVESO BOSCO DELLE QUERCE 2026 Una bellissima domenica di fine inverno con sole ha illuminato, le gare della manifestazione organizzata dalla GS Virtus Seveso, presso il parco regionale del Bosco delle Querce di Seveso , quarta prova del - facebook.com facebook