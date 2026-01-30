Bologna contro il Brann ai playoff di Europa League le date | rischio derby con la Roma agli ottavi

Il Bologna si prepara a giocare contro il Brann nel turno di playoff di Europa League. La partita riprende il match di novembre, che i rossoblù vogliono vincere per avanzare. Se passano il turno, rischiano di incontrare la Roma in un derby italiano agli ottavi o di incontrare il Friburgo. La sfida si fa interessante, soprattutto perché potrebbe portare a un altro derby tra le squadre italiane.

Il Bologna affronterà il Brann nel playoff, rivivendo il match già giocato in novembre. In caso di qualificazione, agli ottavi potrebbe esserci un derby italiano contro la Roma o lo scontro col Friburgo, con l’Aston Villa possibile avversario ai quarti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bologna Brann

Il Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League.

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bologna Brann

Argomenti discussi: Europa League: Roma agli ottavi, Bologna ai play-off contro Dinamo o Brann. E c’è il rischio derby; Bologna contro il Brann ai playoff? Come gioca la possibile avversaria di Europa League: formazione, stelle, allenatore e come sta andando; Roma qualificata agli ottavi di Europa League, Bologna ai playoff con Dinamo Zagabria o Brann; Tutti i verdetti del girone unico di Europa League e i possibili playoff.

Sorteggi Europa League, il Bologna pesca il Brann ai playoff. Poi possibile derby negli ottavi con la RomaAlle ore 13 a Nyon verrano svelate le possibili avversarie della Roma (già qualificata agli ottavi) e la squadra che dovrà affrontare il Bologna ai playoff. Segui il sorteggio in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sorteggio di Europa League: il Bologna vola in Norvegia contro il BrannDopo i risultati del sorteggio di Champions League, ecco quelli di Europa League, andati in scena a Nyon. Qui il Bologna, unica squadra italiana qualificata ai play-off ha scoperto il proprio destino. firenzeviola.it

Ecco il quadro completo dei play-off di Europa League x.com

ROMA AGLI OTTAVI, BOLOGNA AI PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE La Roma pareggia 1-1 e resta tra le prime 8. Il Bologna sfiora il traguardo, vince la sua gara ma chiude al 10° posto in classifica ed è costretto a passare dai playoff - facebook.com facebook