Daniele Silvetti e il bilancio di metà mandato | Mi do un bel 7 Stiamo andando verso la Grande Ancona

Daniele Silvetti presenta i risultati di metà mandato della sua amministrazione comunale di Ancona, valutandosi con un 7. La conferenza si svolge nella Sala piccola di Giunta di Palazzo del Popolo, offrendo un quadro obiettivo e diretto delle attività e degli obiettivi raggiunti fino a ora, in un momento di valutazione e pianificazione per il futuro della città.

ANCONA – È la Sala piccola di Giunta di Palazzo del Popolo il luogo scelto da Daniele Silvetti per illustrare i risultati ottenuti dalla sua Amministrazione, giunta a metà mandato.Un video su di un monitor anticipa l’inizio della conferenza stampa, illustrando tutti i traguardi raggiunti dal. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: Daniele Silvetti: «Cittadini abbiate fiducia, stiamo lavorando per modernizzare Ancona» Leggi anche: Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona: ‘Congresso ingegneri grande opportunità per Ancona’ La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Bilancio in consiglio: "Mutui per 12 milioni. Più soldi alla cultura. E le tariffe invariate" - Poi l’annuncio: "Febbraio sarà il mese giusto per comunicare novità sulla stazione marittima". msn.com Silvetti, 'sui lavori del Pnrr rispetto dei tempi in quasi tutti i cantieri' - "Ho verificato con gli uffici lo stato dell'arte dei cantieri nella parte finale dei progetti legati al Pnrr. msn.com

Il sindaco Silvetti: "Vivere la quotidianità della gente non ha prezzo. Lo ricorderò per sempre" - Dai banchi dell’opposizione al ruolo di primo cittadino di Ancona: "La città è in movimento e la stagnazione del passato è alle spalle. msn.com

ANCONA – Lo ha specificato stamattina in Commissione il sindaco Daniele Silvetti in vista dell’Assemblea dei soci del 29 dicembre per l’azienda di Tpl con i conti in rosso e in attesa della Finanziaria regionale. Tra le novità per il prossimo anno l’introduzione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.