Il balcone prende fuoco le fiamme dilagano sul tetto

Nel pomeriggio di giovedì 26 febbraio, alcuni residenti di Telve hanno assistito ad un incendio che ha coinvolto il balcone di una palazzina, con le fiamme che si sono propagate sul tetto. L’evento ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto per contenere il fuoco e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incendio.

Le fiamme che divampano sul balcone della palazzina invadendone tutta la parte superiore: è questo lo scenario a cui oggi, giovedì 26 febbraio, hanno assistito alcuni abitanti di Telve che, attorno a mezzogiorno, hanno richiesto l'intervento dei pompieri.Ancora non si conoscono con esattezza le.