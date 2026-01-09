A fuoco una canna fumaria a Gradisca le fiamme stavano per passare al tetto in legno

Stamattina, poco dopo le 11, a Gradisca d'Isonzo si è verificato un incendio in una abitazione causato da una canna fumaria che ha preso fuoco. Le fiamme stavano per interessare il tetto in legno, ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi. L'incidente sottolinea l'importanza della corretta manutenzione delle canne fumarie per prevenire situazioni di rischio.

