A fuoco una canna fumaria a Gradisca le fiamme stavano per passare al tetto in legno
Stamattina, poco dopo le 11, a Gradisca d'Isonzo si è verificato un incendio in una abitazione causato da una canna fumaria che ha preso fuoco. Le fiamme stavano per interessare il tetto in legno, ma l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni più gravi. L'incidente sottolinea l'importanza della corretta manutenzione delle canne fumarie per prevenire situazioni di rischio.
Poco dopo le 11 di stamattina, 9 gennaio, una canna fumaria è andata a fuoco in una casa di Gradisca d'Isonzo. Può succedere, come segnalano i vigili del fuoco, quando la scappatoia per il fumo non viene pulita da tempo e “all'interno si accumulano creosoto e fuliggine, sostanze altamente. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
