Ieri a Sanremo | serata ‘olimpica’ Achille Lauro canta per le vittime di Crans-Montana

Tempo di lettura: < 1 minuto Le principali notizie della prima serata del 76esimo Festival di Sanremo Tommaso Paradiso, LDA & Aka 7even, Nayt, Fedez & Masini ed Ermal Meta nei primi 5 posti, non in ordine. Nicolò Filippucci e Angelica Bove in finale delle Nuove Proposte. Co-conduttori Pilar Fogliati, Lillo e Achille Lauro, che ha duettato con Laura Pausini e ha omaggiato le vittime di Crans Montana. Sul palco le campionesse Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi, il Premio alla Carriera a Fausto Leali e l'omaggio a Ornella Vanoni Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha portato sul palco dell'Ariston un'esibizione di impatto, cantando Perdutamente come omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana.

Achille Lauro a Sanremo canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana, è standing ovation: "Un dovere"Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha portato sul palco dell’Ariston un’esibizione di impatto, cantando Perdutamente...

Achille Lauro canta per Crans-Montana: a Sanremo il ricordo delle 41 vittime prende voceSul palco dell’Ariston il silenzio è calato all’improvviso, più denso delle luci e degli applausi che avevano riempito la seconda serata del Festival...

Sanremo 2026, classifica seconda serata: Fedez-Masini e due sorprese in Top 5, cambia tutto tra lacrime e ovazioniQuindici cantanti in gara e un Festival da riscattare dopo un debutto 'moscio': cosa è successo nella seconda serata di Sanremo 2026, dalle esibizioni alla nuova classifica. libero.it

Sanremo, classifica seconda serata: Nayt, Fedez-Masini, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Lda e Aka 7even nella top 5. Brividi per l'omaggio di Lauro alle vittime di CransTutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, ci saranno Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiranno poi quindici dei Big ... ilgazzettino.it

A #Sanremo2026 Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con il brano "Perdutamente", che la mamma di Achille Barosi, Erica, aveva cantato durante il funerale del figlio https://shorturl.at/YpIys - facebook.com facebook

#Sanremo2026 Achille Lauro in una versione da brividi di 'Perdutamente' insieme al soprano Valentina Gargano. Achille Barosi, morto a 16 anni nella strage di Crans-Montana, la cantava con la mamma e la mamma l'ha cantata al funerale del figlio #Radio x.com