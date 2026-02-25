Sul palco dell’Ariston il silenzio è calato all’improvviso, più denso delle luci e degli applausi che avevano riempito la seconda serata del Festival di Sanremo. Le parole di Carlo Conti, pronunciate poche ore prima in conferenza stampa, hanno trovato compimento davanti a milioni di telespettatori: Achille Lauro si è esibito in un momento dedicato alle 41 vittime della tragedia di Crans-Montana, trasformando la musica in memoria collettiva e il Festival in un luogo di raccoglimento nazionale. Nessuna retorica, nessun effetto speciale. Solo la voce e una canzone, Perdutamente, scelta per ricordare chi non c’è più. Il cantante, visibilmente emozionato, ha portato sul palco il peso di una storia che negli ultimi giorni ha attraversato l’Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Achille Lauro canta per Crans-Montana: a Sanremo il ricordo delle 41 vittime prende voce

Achille Lauro a Sanremo: canterà in ricordo delle vittime della tragedia di Crans-MontanaAchille Lauro questa sera torna al festival di Sanremo, ma in una versione totalmente inedita.

Leggi anche: Achille Lauro a Sanremo 2026 nel ricordo delle vittime di Crans Montana: la scelta di Carlo Conti

Temi più discussi: Olimpiadi invernali, Achille Lauro canta Incoscienti giovani alla chiusura. VIDEO; Sanremo 2026, Achille Lauro canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana; Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Achille Lauro per le Olimpiadi all'Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi.

Achille Lauro canta per Crans-Montana: a Sanremo il ricordo delle 41 vittime prende voceSul palco dell’Ariston il silenzio è calato all’improvviso, più denso delle luci e degli applausi che avevano riempito la seconda serata del Festival di ... thesocialpost.it

Achille Lauro a Sanremo 2026: un omaggio speciale per le vittime di Crans-MontanaA Sanremo 2026, Achille Lauro porta sul palco ‘Perdutamente’ trasformando la musica in un momento di emozione, omaggio e riflessione per le vittime di Crans-Montana. notizie.it

Metà dei campioni in gara, i presentatori della serata - da Pilar Fogliati ad Achille Lauro - e gli ospiti speciali, medagliatissimi: sul palcoscenico dell'Ariston sfilano i protagonisti della seconda serata di Sanremo 2026. Dopo il debutto col freno a mano dello stile x.com

Cosa ne pensate del look di Achille Lauro - facebook.com facebook