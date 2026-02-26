Achille Lauro a Sanremo canta Perdutamente per le vittime di Crans-Montana è standing ovation | Un dovere

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026, Achille Lauro ha portato sul palco dell’Ariston un’esibizione di impatto, cantando Perdutamente come omaggio alle vittime della tragedia di Crans-Montana. Ad accompagnarlo, il soprano Valentina Gargano e un coro di 20 elementi. Il pubblico ha accolto con una standing ovation. Il messaggio di Carlo Conti su Crans-Montana Achille Lauro canta Perdutamente a Sanremo 2026 Il funerale di Achille Barosi Il messaggio di Carlo Conti su Crans-Montana A introdurre il momento è stato Carlo Conti, visibilmente emozionato. Il conduttore ha spiegato che inizialmente era previsto l’inserimento di “Incoscienti giovani”, grande successo dell’anno precedente di Achille Lauro, ma che i programmi sono cambiati dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

