Fabrizio Corona annuncia tempesta in Riviera e promette rivelazioni | serate in disco a Rimini nel mirino

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, annunciando una “tempesta” in Riviera e promettendo di rivelare tutto. Nei prossimi giorni, l’ex paparazzo si farà vedere in alcune discoteche di Rimini, attirando l’attenzione di fan e media. Corona non nasconde le sue intenzioni di scatenare polemiche e far discutere ancora una volta, mentre le sue serate in discoteca sono già al centro delle voci.

Rimini, 6 febbraio 2026 – Fabrizio Corona è nell'occhio del ciclone e, questa volta, la tempesta passa anche dalla Riviera. L'ex re dei paparazzi è pronto a salire sui palchi delle discoteche riminesi, ma lo farà sotto uno sguardo decisamente più attento del solito. Corona - da settimane nella bufera per il suo nuovo format 'Falsissimo' e le presunte rivelazioni su diversi personaggi dello showbiz, da Alfonso Signorini a Maria De Filippi, da Silvia Toffanin a Gerry Scotti - è atteso a Rimini due volte nello stesso mese: venerdì 3 aprile all'Altromondo Studios e venerdì 24 aprile al Coconuts. Fabrizio Corona ospite della trasmissione di Raitre 'Avanti PopoloÂ?, condotta da Nunzia De Girolamo, Roma, 17 ottobre 2023.

