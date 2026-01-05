Riviera Basket Rimini con venti tedofori | Bellissima occasione per tutta la città
Riviera Basket Rimini partecipa con venti tedofori all’evento della fiaccola, portando entusiasmo e orgoglio in città. Questa occasione rappresenta un momento di unità e partecipazione per tutta la comunità, che si prepara a vivere un evento speciale. La presenza della squadra sottolinea l’importanza dello sport come elemento di coesione e di valorizzazione del territorio riminese.
C’è tutta la carica di Riviera Basket Rimini tra i tedofori che accompagneranno la fiaccola fino all’ultimo protagonista che accenderà il braciere. La squadra di basket in carrozzina, punto fermo dello sport del territorio e quest’anno splendida prima nel girone B di Serie B Fipic (la Federazione di pallacanestro in carrozzina), si passerà la fiaccola con orgoglio tra i tanti atleti. "Sono simboli positivi, reali e genuini dei valori olimpici", spiega l’assessore Michele Lari. Deus ex machina di Riviera Basket, fin dalla sua fondazione, è Mirco Acquarelli. Mirco, come è nata la possibilità di diventare tedofori? "È arrivata la segnalazione del Comune e, da parte nostra, è subito stato un grande ’Sì’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
