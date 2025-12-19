Tarocchi all’Accademia Carrara un intreccio di storia e arte

LA MOSTRA. Dal 27 febbraio al 2 giugno il museo offrirà una narrazione lunga sette secoli su «Origini, carte e fortuna». Si partirà dallo storico mazzo Colleoni, opera del pittore Bonifacio Bembo nel ’400 per giungere alla creatività contemporanea. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

