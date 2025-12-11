I pronostici di giovedì 11 dicembre | Europa League e Conference League
Giovedì 11 dicembre si disputano le ultime giornate della fase a gironi di Europa League e Conference League, con molte squadra impegnate a conquistare un posto negli ottavi. Tra le favorite iniziali, Roma e Bologna sono le uniche italiane ancora fuori dalla top 8, suscitando sorprese e aspettative per le sfide in programma.
I pronostici di giovedì 11 dicembre, c’è la sesta giornata della League Phase di Europa League e la quinta della Conference League Tra le squadre in testa nelle quote antepost a inizio stagione come principali favorite per la vittoria dell’Europa League, le uniche ad essere attualmente fuori dalla top 8 sono proprio le due italiane, Roma e Bologna, che hanno finora deluso le aspettative. La classifica è però molto corta, e con rispettivamente 9 e 8 punti in classifica sono tutte e due ancora in grado di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Pronostici dell’11 dicembre 2025: Europa League con Roma - I consigli del giorno giovedì 11 dicembre 2025 sono dedicati alle gare valide per la sesta giornata di Europa League ... Segnala calciomagazine.net
Pronostico Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv – 11 Dicembre 2025 - La sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valida per la UEFA Europa League, promette scintille all’MHPArena l’11 Dicembre 2025 con calcio d’inizio alle ... Si legge su news-sports.it
