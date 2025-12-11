I pronostici di giovedì 11 dicembre | Europa League e Conference League

Ilveggente.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 11 dicembre si disputano le ultime giornate della fase a gironi di Europa League e Conference League, con molte squadra impegnate a conquistare un posto negli ottavi. Tra le favorite iniziali, Roma e Bologna sono le uniche italiane ancora fuori dalla top 8, suscitando sorprese e aspettative per le sfide in programma.

I pronostici di giovedì 11 dicembre, c’è la sesta giornata della League Phase di Europa League e la quinta della Conference League Tra le squadre in testa nelle quote antepost a inizio stagione come principali favorite per la vittoria dell’Europa League, le uniche ad essere attualmente fuori dalla top 8 sono proprio le due italiane, Roma e Bologna, che hanno finora deluso le aspettative. La classifica è però molto corta, e con rispettivamente 9 e 8 punti in classifica sono tutte e due ancora in grado di qualificarsi direttamente per gli ottavi di finale. (Ansa Foto) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

i pronostici di gioved236 11 dicembre europa league e conference league

© Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 11 dicembre: Europa League e Conference League

Pronostici dell’11 dicembre 2025: Europa League con Roma - I consigli del giorno giovedì 11 dicembre 2025 sono dedicati alle gare valide per la sesta giornata di Europa League ... Segnala calciomagazine.net

pronostici gioved236 11 dicembrePronostico Stoccarda vs Maccabi Tel Aviv – 11 Dicembre 2025 - La sfida tra Stoccarda e Maccabi Tel Aviv, valida per la UEFA Europa League, promette scintille all’MHPArena l’11 Dicembre 2025 con calcio d’inizio alle ... Si legge su news-sports.it