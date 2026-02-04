Più parcheggi in centro In gioco due progetti

Il Comune di Forlì annuncia due nuovi progetti per aumentare i posti auto in centro. Sono previste oltre 450 nuove sistemazioni, divise tra due aree già note. La prima riguarda l’ex area Forlani, acquistata dal Comune, che diventerà una sede per gli uffici pubblici e avrà un parcheggio da 150 posti. La novità arriva dopo mesi di attese e discussioni sui problemi di traffico e parcheggio nel cuore della città.

Più di 450 posti auto a ridosso del centro città. Le aree interessate sono due, e sono note. La prima è l’ex area Forlani acquistata dal Comune per farne una nuova casa per gli uffici pubblici sparsi in città, con annesso un parcheggio da 150 posti. Ci sono novità perché l’amministrazione ha aggiudicato, in via provvisoria alla Ditta 3r costruzioni l’intervento di demolizione degli edifici presenti sul lotto. Alla gara avevano partecipato 73 ditte. La demolizione degli edifici costerà all’amministrazione pubblica 530mila euro. In seguito l’area verrà sistemata e potrà essere realizzato il parcheggio in attesa della progettazione e realizzazione della futura palazzina per gli uffici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Più parcheggi in centro. In gioco due progetti Approfondimenti su Forlani Parcheggi Centro visite, parcheggi e spazi espositivi: progetti da 2 milioni per Punte Alberete, Cà Aie e Museo Natura A partire dal 2026, prenderanno il via importanti progetti di riqualificazione per Punte Alberete, Cà Aie e il Museo Natura, con un investimento complessivo di 2 milioni di euro. Priorità e progetti per il centro di Cattolica, l'assessora Bartolucci fa il punto su hub urbano, parcheggi, attività e turismo L’assessora Bartolucci presenta gli aggiornamenti sui principali progetti per il centro di Cattolica, tra cui l’hub urbano, i parcheggi, le attività commerciali e il turismo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Sei della Generazione X Ecco perché la tua mente agisce diversamente Ultime notizie su Forlani Parcheggi Argomenti discussi: Più parcheggi in centro. In gioco due progetti; Sempre più difficile parcheggiare in centro: resi indisponibili anche i posti auto sul lato est delle Poste centrali; Roma, parcheggi impossibili: dal centro storico a San Giovanni e Prati, ecco il podio del parking impossibile; Parcheggi, verso il superamento dei Kiss & Buy: le ipotesi alternative. Parcheggi strisce blu, quali sono le città italiane più costoseLe strisce blu pesano sempre di più sugli automobilisti: tra tariffe elevate e differenze locali, Milano guida la classifica delle città italiane più care ... virgilio.it Parcheggi così non va. Le proposte di Forza ItaliaRicci: Eliminare la sosta a pagamento in centro . msn.com Frane, parcheggi, movida e arredi urbani al centro delle critiche di Forza Italia e Gruppo Misto - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.