Strade data center e non solo | tutti i grandi progetti che mangeranno la Brianza

In Brianza, l’espansione di infrastrutture come strade e data center prosegue senza sosta. La regione, nota per la sua forte urbanizzazione, vede il continuo avanzamento di grandi progetti che incidono sul paesaggio e sull’ambiente locale. Questo processo di sviluppo solleva questioni sulla sostenibilità e la conservazione del patrimonio naturale, evidenziando un equilibrio difficile tra crescita e tutela del territorio.

In Brianza il cemento non si ferma. Nella provincia più cementificata d'Italia (e tra le più cementificate d'Europa) il verde continua a diminuire. Nuovi progetti edilizi e di infrastrutture che "mangiano" campi, prati e boschi che verranno "compensati" da nuove piantumazioni di alberi che.

