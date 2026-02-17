Chiaro il sindaco | Nessuno deve rimanere indietro

Il sindaco di Vigonza, Chiaro, ha spiegato che il Comune sta intensificando le misure per aiutare le famiglie in difficoltà. La decisione nasce dai crescenti bisogni emersi negli ultimi mesi, con molte persone che fatica a pagare le bollette e a trovare un lavoro stabile. Per questo, l’amministrazione ha avviato interventi mirati su tre fronti: aiuti economici, accesso ai servizi e sostegno all’occupazione. L’obiettivo è garantire che nessuno rimanga indietro.

L’amministrazione comunale di Vigonza fa il punto sul rafforzamento delle azioni realizzate per le politiche di contrasto alla povertà e di sostegno ai nuclei familiari in difficoltà economica e occupazionale, attraverso interventi integrati su tre assi: sostegni economici e accesso ai servizi, politiche abitative, inclusione attiva e lavoro. Nel rendiconto semplificato, la voce “Politiche sociali” nelle spese correnti risulta stabile e in crescita nel triennio più recente: 2.530.983,26 euro nel 2021, 2.621.162,49 euro nel 2022, 2.669.384,72 nel 2023. «In questi anni - ha detto il sindaco Gianmaria Boscaro - abbiamo scelto di mettere al centro chi rischia di restare indietro: famiglie con redditi fragili, persone senza lavoro, anziani soli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

"Nessuno deve rimanere indietro" l'evento della Fabbrica delle Idee su povertà e fragilitàDomani, giovedì 11 dicembre alle ore 17, presso la sala convegni della CGIL di Arezzo, si terrà un dibattito promosso dalla Fabbrica delle Idee su povertà e fragilità.

Chivu: «Il calcio deve rimanere uno sport, è inutile cercare polemiche. Non servono a niente e nessuno»Cristian Chivu ha commentato la prossima partita contro il Bologna, sottolineando l'importanza di mantenere il calcio come sport e di evitare polemiche inutili.

Il bianco il giallo il nero | 4K | Giuliano Gemma | Western | Tomas Milian | Italiano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.