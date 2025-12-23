Snaidero lavoratori in sciopero | 32 ore contro i 28 esuberi

A Majano, alla Snaidero, i lavoratori hanno deciso di indire uno sciopero di 32 ore, in risposta alla proposta di 28 esuberi. L’assemblea, convocata da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, ha approvato all’unanimità questa azione di protesta, che coinvolge i dipendenti in un momento di confronto sul futuro dell’azienda e sulle condizioni di lavoro.

