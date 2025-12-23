Snaidero lavoratori in sciopero | 32 ore contro i 28 esuberi
A Majano, alla Snaidero, i lavoratori hanno deciso di indire uno sciopero di 32 ore, in risposta alla proposta di 28 esuberi. L’assemblea, convocata da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, ha approvato all’unanimità questa azione di protesta, che coinvolge i dipendenti in un momento di confronto sul futuro dell’azienda e sulle condizioni di lavoro.
È scontro aperto alla Snaidero di Majano. L’assemblea dei lavoratori, convocata da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, ha approvato con un consenso praticamente unanime – il 98 per cento dei presenti – la proclamazione di uno sciopero di 32 ore, a partire da oggi, con presidio davanti allo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Lavoro, 3 giorni di sciopero nella sede milanese della Paramount contro i 35 esuberi
Leggi anche: Elezioni regionali 2025, alle 23 affluenza in calo rispetto al 2020: Veneto 32,2% (era 48,2%), Campania 28,1% (37,9%), Puglia 32% (42,1%)
Snaidero, lavoratori in sciopero: 32 ore contro i 28 esuberi; Da domani 4 giorni di sciopero alla Snaidero.
Snaidero, lavoratori in sciopero: 32 ore contro i 28 esuberi - Assemblea praticamente unanime tra i lavoratori: approvato lo sciopero di 32 ore con presidio davanti allo stabilimento di Majano. udinetoday.it
Chiude il reparto verniciatura, quattro giorni di sciopero alla Snaidero di Majano - La replica dell'azienda: è una scelta necessaria per mantenere competitività; la crisi ha origini durante la precedente proprietà ... rainews.it
Da domani 4 giorni di sciopero alla Snaidero - L'assemblea dei lavoratori della Snaidero, convocata da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, ha deciso 4 giornate di sciopero tra domani e il 31 (tutti i giorni di attività in calendario). msn.com
Lavoratori della Snaidero in sciopero a partire da domani. Protestano contro la decisione di chiudere il reparto verniciatura. x.com
Lavoratori della Snaidero in sciopero a partire da domani. Protestano contro la decisione di chiudere il reparto verniciatura. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.