I gestori del Sannazaro | Burocrazia ci è vicina ma è il momento di passare ai fatti

I gestori del Sannazaro affermano che, sebbene la burocrazia sia presente, ora è il momento di agire concreatamente. Dopo aver raccolto le idee, sarà necessario attendere i tempi tecnici per valutare gli effetti dell’incendio e mettere in pratica le soluzioni. La loro posizione mette in evidenza la volontà di superare le difficoltà burocratiche per arrivare a risultati tangibili.

"La burocrazia ci sta vicino ma al momento ci sono idee, poi bisognerà passare ai fatti e dopo i tempi tecnici che servono per valutare gli effetti dell'incendio". Lo ha detto Salvatore Vanorio, che insieme a Lara Sansone, gestore del Teatro Sannazaro, ha incontrato oggi i rappresentanti del Pd all'esterno del teatro bruciato a Napoli. "Dalle parole - ha detto Vanorio - bisogna passare ai fatti. Oggi ci sono tutti vicini ma parliamo di azioni che sembrano facili e invece richiedono i loro tempi tecnici. Tutti hanno voglia di andare di fretta, nessuno sta rallentando e io voglio che il Sannazaro sia il simbolo in Italia della ricostruzione.

La burocrazia ci sta vicino ma al momento ci sono idee, poi bisognerà passare ai fatti e dopo i tempi tecnici che servono per valutare gli effetti dell'incendio. Lo ha detto Salvatore Vanorio, che i ...

