Regione Campania è il momento di passare ai fatti L’appello dell’imprenditore DItto

Con l’insediamento della nuova Giunta regionale, la Campania conclude la fase formale e avvia quella sostanziale di governo. L’imprenditore Ditto invita a passare dai discorsi ai fatti, sottolineando l’importanza di un impegno concreto per lo sviluppo della regione. Si apre così un nuovo capitolo, in cui azioni e progetti concreti dovranno tradurre le promesse in risultati tangibili per la comunità campana.

Insediamento Giunta Campania: “Finalmente chiusa la fase formale, ora inizia la fase sostanziale” “Con l’insediamento della nuova Giunta regionale campana si chiude una fase formale e se ne apre una sostanziale. Da imprenditore e da cittadino fiero di una Campania piena di contraddizioni, e certo di interpretare la voce di tanti imprenditori e cittadini, posso solo augurarmi che i tempi che ci sono voluti per passare dall’azione ai fatti siano un unicum legato alla definizione di un equilibrio complesso”. Lo afferma Enrico Ditto, imprenditore campano e volto noto del settore dell’hospitality e della formazione, da sempre attento alle tematiche del lavoro e dello sviluppo imprenditoriale campano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

