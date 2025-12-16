Il Piano socio-sanitario | È il momento di passare dalle parole ai fatti

Alla vigilia del confronto sul nuovo piano socio-sanitario regionale, la Cgil Perugia ha illustrato un documento di proposte intitolato ‘Il Servizio sanitario tra declino e rilancio’. L'iniziativa mira a stimolare un dibattito concreto e costruttivo, sottolineando l'importanza di passare dalle parole ai fatti per migliorare il sistema sanitario nel territorio umbro.

Alla vigilia del confronto sul nuovo piano socio sanitario regionale la Cgil Perugia ha presentato nel capoluogo umbro un documento di proposte sul tema, intitolato ‘Il Servizio sanitario tra declino e rilancio’. Un pamphlet, elaborato dall’organizzazione sindacale insieme a operatori e tecnici della sanità regionale che, a partire da gennaio, verrà presentato e discusso – così da arricchirlo – con amministrazioni, associazioni, comitati e cittadini in tutti i comuni del territorio provinciale. A illustrare i contenuti del documento sono stati Simone Pampanelli, segretario generale della Camera del lavoro di Perugia, e Augusto Paolucci, segretario della Cgil Perugia. Lanazione.it

