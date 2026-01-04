Mila Kunis | Sono bravissima a custodire i segreti perché li dimentico tutti Glenn Close | La vita stessa è un mistero | si è fortunati se si ha fede e tutti abbiamo un senso di colpa

Mila Kunis e Glenn Close, due attrici con percorsi e generazioni diverse, condividono riflessioni sulla memoria e sulla vita. Kunis si definisce abile a dimenticare i segreti, mentre Close vede la vita come un mistero con fede e senso di colpa. Entrambe sono protagoniste del nuovo capitolo di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ora disponibile su Netflix.

Due attrici lontanissime per età, storia e approccio alla celebrità si incontrano nel nuovo capitolo di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ora su Netflix. Tra ironia, fede e senso di colpa, Mila Kunis e Glenn Close raccontano il mestiere, i segreti e ciò che resta fuori dal set.

© Vanityfair.it - Mila Kunis: «Sono bravissima a custodire i segreti perché li dimentico tutti». Glenn Close: «La vita stessa è un mistero: si è fortunati se si ha fede, e tutti abbiamo un senso di colpa»

