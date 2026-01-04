Mila Kunis | Sono bravissima a custodire i segreti perché li dimentico tutti Glenn Close | La vita stessa è un mistero | si è fortunati se si ha fede e tutti abbiamo un senso di colpa
Mila Kunis e Glenn Close, due attrici con percorsi e generazioni diverse, condividono riflessioni sulla memoria e sulla vita. Kunis si definisce abile a dimenticare i segreti, mentre Close vede la vita come un mistero con fede e senso di colpa. Entrambe sono protagoniste del nuovo capitolo di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, ora disponibile su Netflix.
«Nella vita reale sono un detective», racconta Mila Kunis. «Io invece sono un sospettato», replica Glenn Close, senza esitazioni. Entrambe tra le protagoniste di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, il nuovo capitolo della saga firmata da Rian Johnson, - facebook.com facebook
