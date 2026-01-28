Perché su TikTok tutti mettono da parte i bottoni e perché possiamo farlo tutti

Negli ultimi giorni su TikTok sta girando un video che ha catturato l’attenzione di molti utenti. In pochi secondi, il creator spiega come mettere da parte i bottoni virtuali per un anno intero, dedicando quel tempo a se stessi. Sono già migliaia le persone che hanno iniziato a seguire questa sfida, che invita a staccare la spina e riappropriarsi del proprio tempo libero. Il fenomeno si sta rapidamente diffondendo anche su Instagram e Tumblr, portando un’onda di riflessione tra chi cerca di limitare le distrazioni digitali.

Un anno, 365 giorni e 365 bottoni per riappropriarsi del proprio tempo. È l'ultimo trend virale che sta dominando i di TikTok, Instagram e Tumblr - il primo di questo nuovo anno - che segue l'hashtag #365buttons. Non è un salvadanaio ma qualcosa di simile perché a essere messe da parte non sono le monete ma i bottoni che rappresentano il tempo, i sogni e una promessa: non sprecare tempo ma fare ciò che ci piace, dando valore a ogni singola azione quotidiana. Un impegno che per molti vale più dei soldi. Come è nato il trend. A dare il via all'ultimo fenomeno virale dei social è stata una ragazza, Tamara, conosciuta su TikTok con il nickname @flylikeadove.

Il brano Soltero sta conquistando TikTok Italia, con oltre 6.

