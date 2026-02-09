Certosa ladri tra le tombe | portata via anche la maxi statua del Cristo

I ladri sono entrati nella Certosa di Ferrara e hanno saccheggiato le tombe, portando via anche la maxi statua del Cristo. Andrea Bonsi, 74 anni, non riesce a credere a quello che è successo: «Come hanno fatto a caricare e portare via una statua così grande?» si chiede, ancora sconvolto. La polizia sta indagando e cerca di capire come i malviventi siano riusciti a entrare e a compiere il furto senza essere visti.

Ferrara, 9 febbraio 2026 – «Io ancora mi chiedo come hanno fatto, come hanno fatto a caricare e portare via una statua di quelle dimensioni», Andrea Bonsi, 74 anni, scuote la testa. Al suo fianco la moglie, anche lei amareggiata. Alcuni giorni fa i ladri – una banda – sono entrati con un camioncino nel cimitero monumentale della Certosa e hanno portato via dalla tomba di famiglia una statua alta un metro, realizzata in bronzo. Raffigurava Gesù Cristo in preghiera, in mano un calice. Una razzìa, quel giorno sono stati portati via vasi, angeli di bronzo. Una pioggia di denunce ai carabinieri. Non era la prima volta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La statua di Cristo sul Gargano, alta 22 metri, si erge come simbolo di fede e spiritualità nella regione pugliese.

