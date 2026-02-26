I club valgono più degli allenatori | vale per l’Atalanta che non è sparita con Gasperini come per il Napoli

Il successo dell’Atalanta nella rimonta contro il Borussia Dortmund dimostra come le società e le strutture siano fondamentali nel calcio. La squadra ha raggiunto gli ottavi di finale, mostrando solidità e organizzazione. Questa prestazione evidenzia quanto contino le scelte della società e la gestione del club nel determinare i risultati sul campo. Il ruolo delle società resta centrale nel panorama calcistico attuale.

Sono la solidità e la lungimiranza societaria a fare la differenza. Gli allenatori possono incastrarsi benissimo ma un progetto imprenditoriale non può essere legato a un solo tecnico Mg Dublino (Irlanda) 22052024 - finale Europa League Atalanta-Bayer Leverkusen foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Giampiero Gasperini-Antonio Percassi La rimonta dell’Atalanta ai danni del Borussia Dortmund e gli ottavi di finale raggiunti, impongono una riflessione su quella che è la società Atalanta e sull’importanza che, in generale, rivestono i club, le loro strutture e le loro dirigenze nel mondo calcistico. Tali società, guidate da imprenditori che hanno davvero a cuore le sorti di una squadra a cui sono legati, assomigliano sempre di più a un tesoro da preservare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

